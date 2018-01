Roger fica por enquanto, mas Corinthians aceita propostas O Corinthians se cansou da falta de profissionalismo de Roger. Não treinar com os companheiros no Recife e depois revelar que estava escondendo uma séria contusão no tornozelo esquerdo foi a gota d?água. O meia só não disse adeus nesta sexta-feira porque o clube pretende recuperar, ao menos, uma parte dos 3 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões na época) investidos em sua contratação no início de 2005. Roger está à disposição para quem quiser levá-lo - basta chegar ao Corinthians com uma boa quantia em dinheiro. Propostas envolvendo trocas de jogadores também serão avaliadas. A revolta dos dirigentes do clube com o meia não é de agora. Até hoje ninguém aceitou a despretensiosa cobrança de pênalti na Copa do Brasil de 2005 - na eliminação para o Figueirense, que resultaria na queda do técnico Daniel Passarella, dias depois. O alto valor de seu salário também joga contra o meia no atual momento. No quesito redução da folha de pagamento, o nome de Roger encabeça a lista de quem deve ser dispensado para contenção de gastos. O corintiano não estranhe, porém, se Roger barbarizar nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Não significará que voltou a estar focado apenas no Corinthians. ?Para sair de um grande clube e acertar com outro, o jogador deve ir com uma boa imagem?, recomendou Carpegiani. Pelo que Roger vem apresentando nesta temporada, nem Corinthians, muito menos o jogador, garantiriam boas cifras para seus respectivos cofres - algo que todos querem no momento.