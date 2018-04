Róger Guedes chega ao Palmeiras e quer outro gol contra o rival

O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira o atacante Róger Guedes como nono reforço do clube para a temporada. O jogador de 19 anos assinou contrato válido por cinco temporadas e foi apresentado pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos. O ex-jogador do Criciúma chega ao time alviverde prometendo tenta repetir o feito obtido pelo clube catarinense, quando marcou um gol contra o Corinthians.

"Contra o Corinthians é o maior clássico de São Paulo. Se eu jogar e fizer gol vou ser feliz. Fiz meu primeiro gol no profissional (diante do Corinthians, na derrota do Criciúma por 2 a 1, ano passado). Se tiver chance, quero marcar novamente", disse o atacante, que pode estrear nesta segunda-feira contra o São Bernardo, no estádio Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Palmeiras pode fazer quatro mudanças na lista dos 28 inscritos no Estadual e o técnico Cuca já avisou que o atacante será uma das novidades. "Espero estar nesse jogo (contra o São Bernardo). Começar no banco de reservas e talvez entrar nesta decisão. Eu quero ir para o jogo", avisou.

Na apresentação do reforço palmeirense, Alexandre Mattos disse que Róger tem um estilo diferente dos outros atacantes da equipe - Barrios, Alecsandro, Cristaldo, Erik, Gabriel Jesus, Dudu e Luan. O atacante se apresenta para a torcida. "Posso jogar pelos dois lados do campo ou mais por dentro. Minha posição de origem é pela direita. Onde o Cuca me colocar vou dar meu melhor", disse o jogador, fã de Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e que vestirá a camisa 23.

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira após a vitória sobre o Mogi Mirim e a novidade foi a evolução dos atacantes Dudu e Cristaldo. Ambos treinaram no gramado e parecem mais próximos de retornar ao time. Sem poder contar com Gabriel Jesus, suspenso, Cuca pode apostar no retorno de Dudu para encarar o River Plate, do Uruguai, nesta quinta-feira, no estádio Allianz Parque, em jogo que vale classificação às oitavas de final da Copa Libertadores.