Róger Guedes pede desculpas por reação após ser substituído no Atlético-MG

Um dia depois de ser o protagonista de uma polêmica na última quarta-feira, o atacante Róger Guedes utilizou as redes sociais para se desculpar. O atacante do Atlético-MG veio a público nesta quinta e se mostrou arrependido pela reação ao ser substituído pelo interino Thiago Larghi na vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, fora de casa, pela Copa do Brasil.

"Gostaria de me desculpar publicamente pela minha atitude na partida de ontem. Estava de cabeça quente, queria ajudar ainda minha equipe na grande vitória que conquistamos e acabei reagindo de forma errada, atitude pela qual me arrependo", escreveu em sua página no Instagram.

Aos 13 minutos do segundo tempo em Florianópolis, Larghi colocou Luan na vaga de Róger Guedes. Revoltado, o atacante deixou o gramado reclamando muito e gesticulando na direção do interino. Nesta quinta, mais calmo, ele revelou que inclusive já se desculpou com o comandante alvinegro e seus colegas.

"Fiz questão de me desculpar internamente com companheiros, diretoria e principalmente com o nosso técnico Thiago Larghi, mas também peço perdão à massa atleticana. Podem ter certeza que estarei muito motivado a ajudar o Galo. Estou focado para que façamos um grande clássico no domingo!", comentou.

O Atlético-MG não se manifestou sobre a atitude do atacante e a tendência é que ele esteja à disposição para o clássico diante do Cruzeiro, domingo, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. "Ele não gostou de ser substituído, mas já conversamos e ficou tudo acertado", disse Larghi após o jogo de quarta.