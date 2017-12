Róger Guedes revela que negocia novo contrato com o Palmeiras

O atacante Róger Guedes tem contrato com o Palmeiras até abril de 2021, mas já negocia uma alteração no acordo firmado com o clube. O jogador afirmou nesta terça-feira, em entrevista ao SporTV, que a diretoria do clube e os seus empresários devem se acertar em breve sobre um aumento salarial para lhe dar uma maior valorização.

Revelado pelo Criciúma, o atacante vai continuar com os direitos econômicos divididos entre o clube catarinense, dono de 25%, e o Palmeiras, detentor do restante. "É uma valorização agora, mas isso está com os meus empresários e com o Alexandre Mattos (diretor de futebol do Palmeiras)", contou Róger Guedes, que chegou ao clube no ano passado.

Róger Guedes foi titular na campanha do título brasileiro do ano passado e continuou nessa condição no Palmeiras nos dois primeiros amistosos de 2017, os empates com Chapecoense e Ponte Preta. O atacante destacou que o objetivo do técnico Eduardo Baptista e do elenco é faturar o título da Copa Libertadores. "Será um ano muito difícil, a Libertadores agora é mais longa. A gente vai em busca de quantos títulos forem possíveis. É um grupo muito bom, com o Guerra também chegando", disse.

O jogador disse que gosta do apelido de "Diabo Loiro" dado pela torcida. "Eu fico muito feliz, muito honrado de ser chamado como o Paulo Nunes, de Diabo Louro. Espero corresponder dentro de campo", disse Róger Guedes ao o ex-atacante, que teve passagem vitoriosa pelo Palmeiras na década de 1990.