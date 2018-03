Roger indica permanência de Jailson em estreia do Palmeiras na Libertadores

Apesar de ter perdido uma invencibilidade de 29 jogos defendendo o Palmeiras e sido expulso no clássico contra o Corinthians, no último sábado, em Itaquera, Jailson deverá ser mantido na meta titular do Palmeiras para a estreia do time na Libertadores, na próxima quinta-feira, contra o Atlético Junior, em Barranquilla. Ao menos foi o que sinalizou o técnico Roger Machado.

Questionado a respeito de um possível revezamento entre os goleiros, o treinador foi bem claro ao dizer que a posição exige rodagem, coisa que apenas Jailson possui em 2018.

"Goleiro é uma posição bastante específica, tem de estar atuando. É igual centroavante, você está em campo, está com o timing de jogo. Não vejo essa possibilidade imediatamente", afirmou o treinador.

Levando-se em conta esta lógica, não haveria por que o comandante apostar em Fernando Prass ou Weverton na partida pelo torneio continental. O primeiro, que substituiu Jailson após a expulsão no Dérbi, fez sua estreia na temporada. O segundo, contratado este ano junto ao Atlético-PR, ainda nem sequer estreou pelo Palmeiras.

A única certeza é que um dos dois reservas estará em campo na próxima rodada do Campeonato Paulista. A equipe recebe o São Caetano em sua arena, na segunda que vem, às 20h30. Em tese, Prass herdará a vaga. O goleiro alcançou, por sinal, marca expressiva na carreira no duelo com o Corinthians. Fez sua 257ª exibição pelo Palmeiras, superando o ex-volante e lateral Rogério, e se isolou na 45ª posição da lista de atletas que mais jogaram pelo clube - Ademir da Guia está no topo dela, com 902 partidas. Neste século, Prass só perde para Marcos, que acumulou 391 jogos na meta palmeirense.

DE VOLTA AO BATENTE

O Palmeiras retorna aos trabalhos nesta segunda-feira, às 15h30, na Academia de Futebol. O clube não divulgou ainda a programação da viagem até a Colômbia. Lembrando que o Atlético Junior garantiu sua vaga no Grupo 8, ao lado de Palmeiras, Alianza Lima e Boca Juniors, após despachar dois rivais do Paraguai, Olimpia e Guaraní, nas fases preliminares da Libertadores.

O confronto está marcado para começar às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira, no Estádio Metropolitano de Barranquilla.