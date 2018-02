Roger já virou referência no Corinthians Roger já virou referência no Corinthians. O ótimo futebol do meia em Mogi Mirim, na goleada sobre o União São João, convenceu a todos de que ele era o atleta que estava faltando ao time. Foi a peça que conseguiu juntar e fazer render na plenitude os talentos de Carlos Alberto, Gil e principalmente Tevez. "Se não tiver quem acione o ataque, quem consiga fazer a bola chegar com talento, não adianta o jogador ser bom. O zagueiro sempre levará vantagem. Com o Roger, nós conseguimos receber a bola como deveríamos. Por isso goleamos o União São João e poderíamos ter feito muito mais gols. Todos sabiam que um jogador como ele era fundamental para o Corinthians", elogiou Gil. Roger também foi muito cumprimentado nos vestiários pelos jogadores. Sorrindo, abraçou todos e mostrou já estar ambientado ao time. "É ótimo estar de volta ao Brasil e ainda jogar em uma equipe tão importante como o Corinthians. Tudo o que acontece aqui repercute imediatamente. Estou animado com o meu retorno e sinto que poderei ser feliz aqui. O potencial da equipe é excelente", afirmou. Vivido, o meia tem como maior preocupação a exigência que pressiona o time a dar resultados imediatos. "Por mais que a MSI tenha investido alto buscando bons jogadores, não é de uma hora para outra que vai se formar uma equipe vencedora. É preciso tempo e paciência. Já sei que isso é a última coisa que se pede no futebol brasileiro, paciência. Vamos ter de apressar os resultados. Não será fácil, mas temos de encarar", disse Roger. Jogar em São Paulo, terra da namorada Adriana Galisteu, estimula Roger. O meia vai treinar no Corinthians sempre com o carro de Galisteu. "Estar perto dela é importante para mim. O seu apoio conta muito e tenho certeza de que esse bom início já mostrou que o Corinthians irá me fazer feliz", revelou.