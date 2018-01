Roger faz mistério sobre o Grêmio antes de jogo com o São Paulo

Sem mostrar qual equipe vai mandar a campo neste domingo, o técnico Roger Machado comandou o último treinamento do Grêmio antes do duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão, na Arena Grêmio. Na manhã fria e ensolarada deste sábado, o elenco gremista participou de um trabalho técnico-tático no CT Luiz Carvalho.

Geromel e Maicon, lesionados, ficam de fora, assim como Bressan, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. Em compensação, a equipe conta com os retornos de Marcelo Grohe e Luan, que estavam defendendo a seleção brasileira principal e olímpica, respectivamente, e Erazo, que defendia a seleção do Equador.

Rafael Thyere, que substituiu Geromel na partida contra o Corinthians, em São Paulo, deverá ser o companheiro de Erazo na partida deste domingo. O jovem Denílson, zagueiro das categorias de base, foi chamado para compor a lista de jogadores relacionada para o duelo contra o São Paulo. É sua primeira vez no grupo principal.

A diretoria do Grêmio espera casa cheia. Até a manhã de sábado, mais de 25 mil ingressos já haviam sido vendidos de forma antecipada. A administração espera público de 43 a 45 mil torcedores.

Confira a lista de relacionados para o duelo contra o time paulista:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi;

Laterais: Galhardo, Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Denílson, Erazo e Rafael Thyere;

Volantes: Edinho, Moisés, e Walace;

Meias: Douglas, Giuliano, Maxi e Willian Schuster;

Atacantes: Bobô, Everton, Fernandinho, Luan, Pedro Rocha, Vitinho e Mamute.