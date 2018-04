Roger Machado fecha o treino e faz mistério no Grêmio para as quartas

O técnico Roger Machado fechou a preparação do Grêmio para as quartas de final do Campeonato Gaúcho com mistério. Nesta terça-feira, o treinador fechou boa parte do treino realizado no CT Presidente Luiz Carvalho à imprensa e não confirmou a equipe que vai a campo para encarar o Brasil de Pelotas nesta quarta, na Arena.

No início do treino, Roger orientou um trabalho em espaço reduzido com foco na posse de bola. Em seguida, o elenco participou de um treino de movimentação ofensiva e finalizações. Foi justamente esta parte do treinamento que foi fechada à imprensa.

A tendência é que Roger escale o Grêmio com força máxima para esta quarta, até porque a equipe terá uma semana de descanso até o confronto diante da LDU, pela Libertadores. Na lateral, Wallace Oliveira deve ocupar a vaga deixada por Ramiro, que apresentou um quadro de caxumba e está fora.

Na primeira parte do treino, contudo, Roger indicou que pode fazer mudanças. Edinho é um dos cotados para entrar, ou na vaga de Walace ou na de Maicon. No meio, Lincoln pode substituir Douglas. Assim, o Grêmio deve atuar nesta quarta com: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Hermes; Walace (Edinho), Maicon (Edinho), Giuliano, Douglas (Lincoln) e Luan; Bobô.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para esta quarta:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe.

Laterais: Iago, Marcelo Hermes e Wallace Oliveira.

Zagueiros: Fred, Geromel, Rafael Thyere.

Meio-campistas: Douglas, Edinho, Giuliano, Kaio, Lincoln, Maicon e Walace.

Atacantes: Batista, Bobô, Fernandinho, Luan e Pedro Rocha.