Roger Machado minimiza empate do Palmeiras e fala em aprendizado

O Palmeiras evitou tratar o empate no Allianz Parque com o Linense, por 2 a 2, pelo Campeonato Paulista, como uma decepção. Os jogadores e o técnico Roger Machado disseram na noite desta quinta-feira se tratar de um resultado normal e com condições de oferecer ao elenco aprendizado por se tratar do começo de um ano em que até o momento a equipe tem seis vitórias e um empate.

"Em algum momento nós iríamos ter problemas de acordo com o adversário. Adversário veio muito disposto e nos tirou pontos preciosos", disse o treinador na entrevista coletiva depois do jogo. "O resultado nos frusta, mas me dá elementos importantes sobre o que a gente precisa evoluir", completou. Roger descartou apontar o cansaço como o responsável pelo empate, pois na opinião dele o Linense oferecer muitas dificuldades.

Para o técnico, o Palmeiras falhou em um fundamento no qual até então era líder no Estadual até o começo da rodada. O time desarmou pouco o adversário. "O time tem vocação ofensiva, mas precisa trocar de ação quando perde a bola, com todo mundo participando ativamente do processo defensivo. Não tenho os números, mas sem dúvida roubamos menos a bola do adversário do que em outros jogos", explicou.

O volante Felipe Melo concordo com o treinador sobre a importância do tropeço. "Foi bobeira nossa, tomamos dois gols. É um aprendizado para, na hora certa, estarmos preparados. Vamos continuar trabalhando com muita humildade para não repetir os erros no futuro", disse o jogador. O Palmeiras tem como próximo adversário a Ponte Preta, em Campinas, no domingo, também pelo Estadual.

A escalação na partida será definida de acordo com o desgaste do elenco e por enquanto, o último contratado do clube, o meia Gustavo Scarpa, não deve ser titular. "O Scarpa vai ter que procurar o seu lugar, entrando ao pouco nos jogos. Ele faz bem a função de meia e outras posições do atque também", explicou o técnico.