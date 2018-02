Roger mais perto do Corinthians O meia Roger, ex-Fluminense, é o mais provável reforço do Corinthians para a próxima temporada. O procurador do jogador, Mauro Azevedo, acredita que a reunião decisiva, com Kia Joorabchian, ocorrerá na próxima semana. "Nossa expectativa, pelo menos, é esta", disse. O jogador tem seus direitos federativos ligados ao Benfica, de Portugal, que admite negociá-lo por cerca de US$ 4 milhões. O atleta é uma indicação do atual técnico corintiano, Tite, que queria a contratação de um meia com habilidade para armar ainda durante o Campeonato Brasileiro. Sugeriu Roger e Petkovic, do Vasco, entre outros, mas não conseguiu tê-los no time. Quando o iraniano Kia, da MSI, se encontrou com o técnico e o diretor de Futebol, Paulo Angioni, em setembro, solicitou uma lista de possíveis reforços para a equipe, na qual os dois meio-campistas voltaram a ser indicados. Na relação do técnico gaúcho estariam ainda - segundo fonte que teve acesso à lista de jogadores - Reinaldo, do Paris Saint Germain, França, do Bayer Leverkusen, Dininho, Marcelo Matos e Marcinho, do São Caetano, e Carlos Tevez, do Boca Juniors, o único oficialmente contratado. "Até o momento, é tudo especulação. Muitos empresários de jogadores estão alimentando essas informações, dizendo que este ou aquele já fechou com o Corinthians", disse Angioni. "Por enquanto, só veio o Tevez." Kia chega sábado ao Brasil e se reúne com a alta cúpula corintiana domingo, para definir os próximos passos da parceria. Tite, informalmente, teria sido convidado para participar do encontro.