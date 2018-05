Roger marca dois gols e Red Bull Brasil vence o Capivariano fora de casa

Com o resultado, o Red Bull Brasil termina o dia na liderança do Grupo D, com quatro pontos. Água Santa e Corinthians somam três, contra um do Rio Claro. O Mogi Mirim ainda não pontuou. Já o Capivariano fica em terceiro no Grupo C, com apenas um ponto conquistado. O líder é o Audax, com três.

O Capivariano entrou em campo entusiasmado com seu primeiro jogo dentro da sua nova arena pelo Campeonato Paulista de 2016, tanto que o grande destaque da etapa inicial foi o goleiro Saulo, do visitante, com duas defesas brilhantes. Marcando no campo de defesa do adversário, os comandados do técnico Evaristo Piza roubavam a bola com facilidade e chances não faltaram para abrir o marcador.

Aos 21 minutos, Leandro Silva cobrou falta com perigo, mas Saulo foi buscar. Logo depois, outra grande defesa do goleiro, após boa jogada de Rodolfo pelo lado esquerdo de campo. O Red Bull Brasil, por sua vez, tentava surpreender em jogadas de contra-ataque, mas era facilmente marcado. Roger e Misael pouco participaram da partida.

O Capivariano voltou melhor para a segunda etapa, mas deu o contra-ataque para o Red Bull Brasil, que aproveitou. Aos quatro minutos, Thiago Galhardo roubou a bola no campo defensivo e disparou pelo lado esquerdo. O volante cruzou, a defesa não conseguiu afastar e a bola achou Roger livre. O atacante chutou para o fundo das redes.

O gol fez o Red Bull Brasil crescer de produção. O clube campineiro partiu para cima e não demorou para ampliar a vantagem. Aos 13 minutos, Misael passou por dois defensores do Capivariano e cruzou nos pés de Roger. O atacante só teve o trabalho de empurrar para dar números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Red Bull Brasil visita o Audax na próxima quarta-feira, às 17 horas, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP). Já o Capivariano entra em campo apenas na próxima quinta, dia 11, às 21 horas, contra o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 0 x 2 RED BULL BRASIL

CAPIVARIANO - Pedro Henrique; Oliveira (Rogerinho), Bonfim, Leandro Silva e Marlon; Júlio César (Wigor), Samuel Souza, Maguinho e Kleiton Domingues; Carlão (Jácio) e Rodolfo. Técnico: Evaristo Piza.

RED BULL BRASIL - Saulo; Everton Silva (Anderson Marques), Willian Magrão, Dráusio e Willian Rocha; Luan, Nando Carandina, Maylson (Breno Lopes) e Thiago Galhardo (Arthur Caculé); Misael e Roger. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Roger, aos 4 e aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bonfim (Capivariano); Willian Rocha, Dráusio e Maylson (Red Bull Brasil).

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).