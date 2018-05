Roger Milla é o símbolo da sensação Camarões em 1990

Camarões encantou com um futebol ofensivo e vistoso e ganhou a simpatia da torcida. Depois de superar a Colômbia de Higuita, Camarões enfrentou a Inglaterra nas quartas, no jogo mais marcante da Copa. Platt abriu o placar para os britânicos, mas os africanos viraram em cinco minutos no segundo tempo. Seria a primeira vez que um time africano chegaria às semifinais. Mas a Inglaterra devolveu a virada, para decepção dos torcedores. Com dois gols de pênalti, ambos de Lineker, a Inglaterra garantiu a classificação.

+ Confira a página especial sobre a Copa do Mundo de 2018

+ INFOGRÁFICO - Brasil, a camisa mais pesada do futebol mundial

+ ESPECIAL - 15 anos do Penta, nossa última conquista

O veterano Roger Milla foi uma das sensações do Mundial. O camaronês anotou quatro gols e chamou a atenção com a comemoração, em forma de samba. Não era titular, entrava apenas na etapa final. Um dos lances marcantes foi o gol marcado diante da Colômbia, quando roubou a bola de Higuita, que tentou driblá-lo fora da área. Em uma Copa sem brilho técnico, Milla se tornou um dos raros momentos de talento e ousadia.

Campanha do campeão

Alemanha Ocidental 4 x 1 Iugoslávia

Alemanha Ocidental 5 x 1 Emirados Árabes

Alemanha Ocidental 1 x 1 Colômbia

Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda

Alemanha Ocidental 1 x 0 Checoslováquia

Alemanha Ocidental 1 (4) x (3) 1 Inglaterra

Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina