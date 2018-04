Roger minimiza sequência sem vitórias: 'Foi só a primeira rodada'

Logo depois do primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Roger Machado, já precisou se defender de críticas vindas dos jornalistas. Nesta segunda-feira, após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Rio de Janeiro, o treinador minimizou a sequência sem vitórias do time, ao se defender que a caminhada na competição está muito no começo.

O clube acumula agora três partidas seguidas sem ganhar, algo inédito nesta temporada. O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista no Allianz Parque, também na arena empatou em 1 a 1 com o Boca Juniors pela Copa Libertadores e pelo Brasileiro, teve novo empate 1 a 1 pela primeira rodada após ter saído na frente.

"Foi a primeira rodada do campeonato. Se a gente começar a ficar preocupado na primeira rodada, não dá. Eu me preocupo com o rendimento abaixo do primeiro tempo. Isso sim. Os três jogos sem vencer foram por três competições diferentes, na Libertadores somos líderes, perdemos nas penalidades o título do Estadual", explicou Roger, que na entrevista coletiva disse ter aprovado o resultado, por se tratar de um empate fora de casa.

O treinador afirmou que questionar o rendimento do time com base nesses resultados é equivocado. "Se acumular os insucessos em cima disso temos de procurar outra coisa para fazer. As circunstâncias do empate que nos deixam frustrados, mas pontuar no Brasileiro fora é sempre bom", afirmou. Na próxima rodada o Palmeiras recebe o Inter, no Pacaembu, no domingo.

Roger admite que os resultados negativos anteriores podem, sim, ter influenciado no rendimento do Palmeiras no Rio. "Alguma coisa talvez tenha (relação com os resultados ruins). Mas não vi uma relação direta nem com desempenho nem com resultado", analisou. O elenco terá folga nesta terça-feira e volta aos trabalho na tarde de quarta-feira.