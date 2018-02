Roger não joga mais pelo Flu este ano O Fluminense acertou nesta sexta-feira a rescisão de contrato de seu principal jogador, o meia Roger, que não atuará nos três últimos confrontos da equipe no Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, Paraná e Palmeiras. Há duas semanas, o jogador vinha se desentendendo com o técnico tricolor Alexandre Gama e, ao ser escalado no banco de reservas para a partida de amanhã, contra a Ponte, em Volta Redonda, optou por deixar o clube. ?Ficou claro para mim que o Gama não conta mais comigo para as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Então decidi conversar com o presidente David Fischel, pelo qual tenho grande respeito?, disse Roger. Em seguida, informou que viajará para Portugal para se encontrar com os dirigentes do Benfica, clube que detém seu passe. ?Expliquei que estava preocupado e ansioso em definir logo o meu futuro com os dirigentes do Benfica. O presidente entendeu minha situação e não jogarei mais pelo Fluminense este ano." Sobre as propostas de Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro Roger foi enfático e frisou que ainda não está descartada a possibilidade de voltar a atuar pelo Fluminense em 2005. Em 2004, o meia participou de 42 dos 65 jogos realizados pelo Tricolor. Obteve 21 vitórias, 8 empates, 13 derrotas e marcou 5 gols.