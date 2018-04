Roger pede respeito no Flu O meia Roger, do Fluminense, cobrou nesta quarta respeito e atenção para o jogo contra o Guarani, sábado, no Estádio Brinco de Ouro. O meia quer conter a euforia do elenco e reforçou a necessidade de manter a humildade para conquistar mais uma vitória. Lembrou também que o adversário está passando por um momento difícil no Campeonato Brasileiro - ocupa a zona de rebaixamento -, mas está disposto a dar a volta por cima. ?A torcida tem o direito de achar que vai ser fácil, mas os jogadores não podem entrar neste clima?, declarou Roger. O Fluminense vai buscar neste confronto a quinta vitória seguida no Nacional - a terceira fora de casa. Ao que tudo indica o atacante Romário ficará fora. O artilheiro apenas fez exercícios físicos na praia nesta quarta e nem apareceu nas Laranjeiras.