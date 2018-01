Roger pega no pé de Adriane Galisteu A apresentadora Adriane Galisteu admitiu hoje que o meia Roger mal chegou a São Paulo e começou a "pegar no pé" por ela torcer pelo Palmeiras. "Quando o Corinthians jogar contra o Palmeiras, vou torcer pelo Roger. Como fazia quando ele jogava no Fluminense. Vou ao estádio torcer para ele. Quando posso, faço questão de acompanhá-lo. A dedicação faz parte do relacionamento." Adriane, apresentadora do programa Charme, do SBT, garante que não é fanática pelo Palmeiras. "Sou palmeirense de família. Na verdade, não sou louca por futebol. Aprendi a respeitar o futebol por causa dele." A loira não teme o assédio das fãs. "Ciúmes eu tenho, porque sou ariana. Mas tenho de confiar nele. Se não confiasse, não estaria com ele."