Roger pode ficar na reserva do Corinthians em Recife O time titular do Corinthians para o jogo de quarta-feira, contra o Náutico, me Recife, pela Copa do Brasil, pode ter uma mudança significativa: o meio-campo Roger pode ficar no banco de reservas. Com a intenção de armar uma equipe que aposte no contra-ataque, o técnico interino Zé Augusto pode tirar o jogador e colocar um atacante com característica de velocidade. Arce é o mais cotado. "Estou estudando sim a hipótese, uma vez que numa equipe como o Corinthians você não pode olhar o nome do jogador. Temos a possibilidade de atuar no contra-ataque e para isso vamos precisar de atacantes rápidos. O Roger é muito habilidoso, mas não tem essa característica", disse o técnico, na entrevista coletiva logo cedo no Parque São Jorge. Jean Carlos é outra opção. Já que tem atuado como atacante - foi assim no jogo contra o Santo André -, sua saída é a mais provável pelo fato de que o outro atacante é Wilson, jogador com a característica que o técnico procura. Ficar no banco de reservas não será inédito para Roger, que já passou por esta situação em outras oportunidades no Corinthians, principalmente com Emerson Leão, o último treinador, no Paulistão deste ano. Já para Arce, seria a chance de retornar ao time após quase um mês sem treinar devido a uma contratura muscular. Ele já está recuperado e participou do treino desta sexta. Outra mudança no time que Zé Augusto será obrigado a fazer é a escalação de um meio-campista devido à suspensão de Rosinei, que foi expulso na última partida, a vitória por 2 a 0 sobre o Treze. Bruno Octávio é quem deve atuar ao lado de Magrão e Marcelo Mattos, reforçando a marcação. "O Náutico mostrou muita força ofensiva e devemos ter cautela", completa o técnico.