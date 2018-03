Roger pode ir para o banco nesta quarta O meia Roger só vai saber na preleção do técnico Passarella, por volta das 19 horas, se está escalado para enfrentar o Figueirense, a partir das 21h45, no jogo de volta da Copa do Brasil. Hoje pela manhã, Roger treinou entre os reservas no campo do Guarani, um indício de que poderá ir para o banco de reservas neste jogo em que o Corinthians pode até perder por 1 a 0 que estará classificado para a próxima fase, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Pacaembu. Se Passarella optar pela mudança, será a segunda que ele faz no time nas últimas horas. O primeiro foi o goleiro Fábio Costa, que será substituido por Tiago e dificilmente continuará no Parque São Jorge.