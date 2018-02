Roger pode perder vaga no Fluminense Apesar de ser o principal jogador do Fluminense, o meia Roger não tem mais vaga assegurada entre os titulares. O técnico tricolor Alexandre Gama afirmou nesta quarta-feira que o jogador está disputando uma vaga no meio-de-campo com Ramon. "É uma briga boa, mas não descarto a possibilidade de escalar os dois. O problema é que da última vez isso não deu certo e, agora, não podemos errar", disse Gama. O Fluminense é o 11º colocado na tabela de classificação, com 60 pontos, um a menos que a Ponte Preta, o nono, adversário do final de semana. Ambos os clubes brigam pela última vaga na Copa Sul-Americana. "Essa partida vai ser uma final para a gente. É um jogo de seis pontos e eles também estarão entusiasmados." Para evitar o desgaste do elenco, nesta etapa final do Brasileiro, o técnico do Fluminense optou por realizar somente um coletivo durante a semana. Desde o início da competição, o treinador organizava duas movimentações para avaliar os jogadores. O tempo vago foi preenchido com o treinamento de jogadas ensaiadas e de bola parada.