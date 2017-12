Roger pode voltar ao Benfica em 2002 O site do jornal português "A Marca" publicou nesta quarta-feira que o meia Roger estaria retornando ao Benfica, dono de seu passe, no início do ano que vem. Roger dissera que deixaria o Fluminense, antes do fim do empréstimo, em 31 de junho de 2002, se fosse para o bem do clube. Seu salário é o mais alto do elenco - cerca de R$ 250 mil. Roger não produziu o esperado neste retorno às Laranjeiras e decepcionou os milhares de torcedores que comemoraram a sua chegada ao clube. O técnico Oswaldo de Oliveira segue estudando a proposta que a diretoria tricolor lhe fez para a renovação de seu contrato. Com a demissão de Vanderlei Luxemburgo do Corinthians, Oswaldo deve retornar ao clube paulista.