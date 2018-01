Roger prevê usar mais jogadores da base do Palmeiras no Paulista

A lista de jogadores inscritos do Palmeiras no Campeonato Paulista deve aumentar. O técnico Roger Machado indicou nesta quarta-feira que pretende incluir mais jogadores da base na lista extra de relacionados para a competição, principalmente por ter gostado da atuação de alguns atletas na campanha da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

+ Clube atingirá R$ 200 milhões em renda na arena

+ Tabela do Campeonato Paulista 2018

"Tiveram muitos destaques na Copinha. A segunda lista da base é muito grande. Isso nos dá um leque importante. Na medida do possível, com a ausência de alguns jogadores, a gente vai estar atento e próximo para requisitar ajuda destes meninos", disse o treinador em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Academia de Futebol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano o Estadual tem como novidade no regulamento a possibilidade de os clubes contarem com uma segunda lista de inscritos. Nela, é possível colocar um número ilimitado de jogadores, desde que tenham até 21 anos e sejam revelados nas categorias de base. Essa relação pode ter alterações até 23 de fevereiro, assim como a listagem principal, composta por 26 nomes.

O Palmeiras tem no momento três jovens jogadores inscritos nessa condição da lista alternativa. O clube acrescentou nesta quarta-feira o lateral Luan Cândido, de 16 anos, que passou a treinar com o time profissional. Também haviam sido inscritos o goleiro Fuzato e o atacante Artur.

Roger acompanhou os jogos da Copinha e no fim do ano passado, viajou para Porto Alegre para ver partidas do time da base. Porém, não quis adiantar nomes dos possíveis candidatos a inscritos. "Eu não gostaria de falar nomes, porque a gente sabe o que se gera de expectativa na base ter o nome citado pelo técnico do time profissional", afirmou.