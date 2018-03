Roger promove o retorno de time titular em treino do Palmeiras

O Palmeiras começou nesta quarta-feira a armar o time para o jogo com o Novorizontino, sábado, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, e promoveu o retorno dos titulares. Depois de poupar os principais atletas na partida com o Ituano, no último domingo, o técnico Roger Machado comandou uma atividade na parte da tarde e promoveu a volta da formação que ganhou o clássico com o São Paulo.

A equipe deve ter: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Bruno Henrique; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja. A formação atuou junta em um trabalho de compactação e movimentação sem a presença de goleiros. O time reserva teve como atletas de linha: Tchê Tchê, Edu Dracena, Luan e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés, Gustavo Scarpa, Guerra e Keno; Papagaio.

O treino teve como baixa o meia Michel Bastos. O jogador está com dores musculares e tem sido poupado das atividades. A equipe volta ao trabalho na tarde desta quinta-feira e fecha na sexta pela manhã a preparação para a primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista. O compromisso está marcado para a noite de sábado, às 19h.

O Palmeiras recebeu nesta quarta-feira a confirmação de que a partida de volta das quartas de final com o Novorizontino poderá ser realizada no Allianz Parque. Como o jogo inicialmente estava agendado para terça-feira, dia que coincidiria com um evento corporativo na arena, a equipe chegou a reservar o aluguel do estádio do Pacaembu.