Roger quer se casar com Galisteu No rastro do amor de Ronaldo e Daniella Ciccarelli, o jogador Roger, do Fluminense, disse que já pensa também no casamento com a apresentadora de TV, Adriane Galisteu. Ele afirmou que seu desempenho profissional melhorou bastante desde quando começou o namoro com a modelo, no ano passado, e atribuiu a boa forma de Ronaldo ao estado de espírito do Fenômeno. "O romance dá tranquilidade para trabalhar. Você fica mais sossegado, tem projetos em conjunto. Quando você realmente gosta de estar com a pessoa, sai do treino e vai direto para casa. Depois, curte um cinema, sai para jantar. E sempre com o pensamento fixo no lado profissional." Enquanto dá demonstrações de estar apaixonado, Roger aguarda definição do técnico Alexandre Gama para o jogo de quinta-feira, entre Fluminense e Vitória. Ele pode ser escalado no ataque, para suprir a ausência de Edmundo, que vai cumprir suspensão.