Roger: recuperação lenta e gradual Depois do choro ainda no gramado do Pacaembu, no domingo, e de toda a ansiedade em relação à cirurgia a que foi submetido na segunda-feira para reconstituir o tornozelo direito, Roger se prepara para encarar a fisioterapia. O processo mais demorado em toda a recuperação, que, de acordo com os médicos ? e se tudo correr bem ?, vai durar cerca de três meses. Com isso, o meia do Corinthians só voltaria a atuar no Campeonato Paulista de 2006. A programação do restante do tratamento só deverá ser definida depois que o jogador sair do hospital, o que está previsto para acontecer nesta quarta-feira, logo nas primeiras horas da manhã. Roger deverá passar o resto da semana ?de molho? em casa. E só no início da próxima semana deverá realizar os primeiros exercícios da fisioterapia. Tudo muito leve, de acordo com o médico Joaquim Grava. Roger só poderá tirar a imobilização de acrílico e velcro por alguns minutos, para mexer bem pouco a perna. E, aos poucos, começará o fortalecimento muscular. De resto, muito repouso e jogos do Corinthians só pela tevê. Logo após receber alta, Roger concederá uma entrevista coletiva no anfiteatro, no 3º andar, da unidade Morumbi do Hospital São Luiz. Nada muito demorado, mas para evitar que o assédio e a perseguição da imprensa continuem nos próximos dias. A primeira noite ?pós-cirurgia? de Roger foi tranqüila, segundo o médico Joaquim Grava. O jogador reclamou de um pouco de dor e do incômodo de não poder movimentar a perna. Chegou até a receber o atendimento de um enfermeiro e precisou de medicação para aliviar a dor. Na manhã desta terça-feira, o quadro clínico permanecia estável. Além da visita de Joaquim Grava, Roger recebeu apenas seu empresário Mauro Azevedo, que passou parte da manhã e mais algumas horas após o almoço. Ninguém mais. Nem familiares e muito menos Adriane Galisteu. Apesar dos boatos, ninguém confirmou que a apresentadora teria passado a noite fazendo companhia ao ex-namorado. Alguns jogadores do Corinthians também estavam dispostos a fazer uma visita, mas o plano foi por água abaixo, já que o elenco viajou para Belo Horizonte logo após o treino realizado na manhã desta terça-feira - joga nesta quarta contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.