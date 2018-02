Roger repete time, e Palmeiras não deve ter mudanças para clássico

O Palmeiras não deve ter mistério para enfrentar o Santos, no domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado comandou nesta sexta-feira um treino tático com a repetição do time já utilizado nas atividades anteriores. Possível estreante, o meia Gustavo Scarpa trabalhou entre os reservas e pode entrar no segundo tempo da partida.

A primeira parte do treino foi de cruzamentos e finalizações. Depois, Roger comandou um trabalho em campo com o uso de quatro gols. O gramado foi demarcado para fazer os jogadores se movimentarem rapidamente, buscarem tabelas e compactarem as linhas táticas. A formação titular desenhada pelo treinador foi a mesma da utilizada no trabalho da tarde de quinta-feira.

O time deve ir campo no clássico com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja. Em comparação à partida anterior, a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no domingo, a única mudança é o retorno de Victor Luís, que na ocasião foi poupado para dar lugar a Michel Bastos.

Antes do clássico o Palmeiras vai fazer mais um treinamento, no sábado pela manhã. A atividade será fechada a imprensa. Segundo o técnico, o trabalho servirá para treinar situações específicas do clássico, que está marcado para domingo, às 17h.