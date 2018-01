Roger se reunirá com Carpegiani para definir seu futuro O futuro de Roger no Corinthians será definido na manhã desta sexta-feira. Irritado com a atitude do jogador de não treinar fisicamente logo após o empate contra o Náutico, no Recife, na última quarta, o técnico Paulo César Carpegiani marcou uma reunião com o meia para antes de seu primeiro treinamento com o grupo corintiano, no Parque São Jorge. "Quero saber o que o Roger quer da vida. Vou conversar com ele amanhã [sexta]. Ele não respeitou a hierarquia do clube", afirmou Carpegiani, logo após o desembarque da delegação do Corinthians no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), na tarde desta quinta. O novo técnico corintiano, que acompanhou das tribunas o jogo contra o Náutico, fez elogios ao meia e ressaltou que vai esperar os próximos dias para definir a escalação do time para a partida de volta contra os pernambucanos - quinta, no Pacaembu. "Ele é um grande jogador. Ele seria o substituto do William [expulso], mas agora terei de esperar mais um pouco. Só depende dele para entrar em campo na quinta. Se não jogar, o Lulinha será o titular", disse. Outro que comentou sobre o assunto foi o gerente de Futebol, Ilton José da Costa, que deu um leve ´puxão de orelhas´ no jogador. "O Roger tem que entender que há regras no Corinthians. Mas não vamos tomar alguma decisão precipitada antes de conversar com ele", afirmou o dirigente. Sobre a ida do meia para o Rio de Janeiro, logo no início da manhã desta quinta, Ilton explicou que tudo estava acertado anteriormente. "O Roger pediu antes para nós que precisava ir para o Rio logo após a partida. Sabíamos de tudo antes e ele viajou antes do resto do grupo". Roger disse em entrevista à Rádio Globo que viajou ao Rio com autorização da diretoria para pegar sua carteira de habilitação. "Estava sem tempo para buscá-la e uma pessoa sem isso em São Paulo não é nada?, disse o jogador. "Infeliz ou felizmente, tudo o que acontece comigo vira notícia?, completou. Atualizado às 19h55