Roger segue como dúvida, e Nilmar reaparece no Corinthians Ainda se recuperando de um leve estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, o meia Roger segue como dúvida para o jogo do Corinthians com o Grêmio Barueri, no domingo, pelo Paulistão. Como os jogadores fizeram apenas exercícios físicos na reapresentação desta terça-feira, o jogador será reavaliado apenas na quinta ou sexta-feira para saber se ficará à disposição do técnico Emerson Leão. Roger sofreu a contusão ainda no primeiro tempo na partida contra o Treze-PB, na semana passada, pela segunda fase da Copa do Brasil - o time paulista bateu os adversários por 2 a 0, em Campina Grande, e eliminou o jogo de volta. Por causa da lesão, o meia ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, no último domingo, e acabou sendo substituído pelo jovem William, que esteve bem na partida. "Fiquei feliz com os elogios, mas sei que a vaga de titular é do Roger. Assim que ele melhorar, voltará ao time sem problemas. Ele é um jogador experiente, que sabe bem os atalhos do campo e não pode ficar de fora", comentou o meia de apenas 18 anos. "Quando voltar para o banco, vou seguir lutando pelo meu espaço aqui no Corinthians", acrescentou. Somando a isso, William revelou que o clima do Parque São Jorge está ótimo após as três vitórias consecutivas - bateu também o Bragantino. "O ambiente melhorou depois destes resultados positivos. O pessoal está mais solto e brincando mais, o que facilita o trabalho para as próximas partidas", analisou. Assim como Leão havia dito na semana passada, o camisa 30 disse acreditar que o Corinthians possui chances de garantir a classificação às semifinais. "Precisamos ganhar nossos jogos em casa e arrancar pelo menos um empate na Vila [Belmiro] contra o Santos para somarmos 35 pontos no final", comentou o meia, lembrando o clássico do dia 29. Já Arce continua vetado para o compromisso com o Barueri. O boliviano sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda também contra o Treze. Os médicos do clube já solicitaram à Federação Boliviana de Futebol a liberação do atacante da seleção do país do amistoso contra a África do Sul, no dia 28 de março, em Johannesburg. A boa notícia foi a liberação do goleiro Jean, que não sente mais dores no ombro. Surpresa Depois de passar por uma operação no joelho esquerdo para reconstruir o ligamento cruzado anterior e os meniscos, o atacante Nilmar reapareceu nesta terça-feira no Parque São Jorge para ser avaliado pelo médico Fábio Novi. Ainda usando muletas, o jogador, que ficará cerca de seis meses longe dos gramados, preferiu não dar entrevistas. "O Nilmar está bem, muito tranqüilo", disse Novi. Segundo o médico, o jogador já iniciou o processo de fisioterapia. O jogador ainda não decidiu se aceitará proposta de ficar até o fim do ano no Corinthians ou se irá rescindir seu contrato. Na França Depois de pedir o seu desligamento no Corinthians por receber ameaças da torcida, o zagueiro Marquinhos está muito perto de acertar com o Saint-Etienne, da Primeira Divisão do Campeonato Francês. Sem jogar desde 11 de fevereiro, quando foi acusado de ser o culpado pela derrota para o São Paulo (3 a 1), o defensor está fazendo testes na equipe francesa há quase uma semana e poderá estrear na próxima quinta, num amistoso com o F.C. Thun, da Suíça.