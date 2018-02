Roger só receberá alta na quarta-feira O meia Roger, do Corinthians, foi operado no início da manhã desta segunda-feira no Hospital São Luiz, em São Paulo, de uma fratura no tornozelo direito, ocorrida na partida de ontem contra o Vasco, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, quando sofreu também uma lesão no ligamento. De acordo com médico Joaquim Grava, responsável pela operação, a cirurgia transcorreu sem problemas, mas o jogador deverá receber alta apenas na quarta-feira. O especialista explica que esta é uma medida preventiva. Segundo ele, nestes primeiros dias de pós-operatório, Roger necessita de repouso absoluto. O jogador deverá ficar afastado dos gramados por dois meses. Isso significa que não joga mais este ano. Roger sofreu uma falta de Amaral, aos 24 minutos do primeiro tempo. A fratura, no entanto, não foi conseqüência da pancada. Ao receber a falta por trás, o jogador do Corinthians teve o pé direito preso na grama. Esta é a terceira contusão grave no elenco do Corinthians nesta temporada. Em setembro, o volante Mascherano, sofreu uma fratura no pé direito; foi operado e também só volta no ano que vem. Pouco depois, Jô sofreu também uma fratura no tornozelo e a exemplo do colegas, também teve de ser submetido a cirurgia.