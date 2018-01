Roger também assume os erros do Flu Mesmo considerando o início dessa temporada como sendo o melhor de sua carreira - já marcou seios gols no Torneio Rio-São Paulo - o meia Roger, do Fluminense, afirmou que se considera tão culpado pela má fase do Tricolor como os demais jogadores que têm falhado. ?Não vou tirar o corpo fora. Seria uma covardia com os companheiros que estão em má fase se me isentasse. E covarde eu não sou!?, afirmou o jogador. ?Se um ou outro está mal, todos é que saem perdendo. Eu me ponho no lugar deles e assumo os erros.? Roger disse ainda que acredita na classificação para a próxima fase do Rio-São Paulo. ?A situação está complicada, mas duas vitórias nos colocarão de novo no bolo. Ainda não é o momento de priorizar qualquer competição?, afirmou. Para sair da crise, Roger recomenda o silêncio e uma conversa entre os jogadores. ?Falamos demais na semana passada, tentando trazer a torcida para o nosso lado, e não deu certo. Temos que reconquistar os torcedores no campo?, disse. ?Temos homens no grupo, que vão assumir seus erros. Um bom papo servirá para fortalecer quem está abatido.? O meia Sidney se contundiu na coxa direita durante o treino desta segunda-feira e está fora do jogo de quarta-feira, contra o Paysandu-PA, em Belém, pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou Fabinho como o seu substituto. O treinador acha que a mudança não trará problemas para a equipe, mesmo o fato de o jogador estar muito tempo parado. ?O Fabinho já jogou um bom tempo com o Marcão e a equipe não vai sentir muito a mudança?, disse. ?Ele é o atleta que tem o melhor preparo físico do elenco.?