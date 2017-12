Roger terá mais uma chance em Goiás Amoroso é certeza. Christian, Grafite e Aloísio estão na briga. E Roger? Terá uma chance a mais no jogo desta quarta-feira contra o Goiás, em Goiânia. ?Ele está escalado como titular. Tem jogado bem nas últimas partidas e está sendo observado?, diz Paulo Autuori, que ainda não sabe se levará quatro ou cinco atacantes para o Mundial. Roger chegou ao São Paulo em abril, com cinco gols marcados no Brasileiro pela Ponte. Era o artilheiro. Não se firmou, ficou fora do time, do banco e das viagens. Com a saída de Diego Tardelli, voltou a ter oportunidades. Fez dois gols nos dois últimos jogos e jogará nesta quarta. Será o único atacante. Paulo Autuori vai manter o time fechado, com Leandro Bomfim e Richarlyson tendo a obrigação de se aproximar dele. Outra novidade é a volta de Edcarlos, que também estava suspenso. Com ele, o time terá três zagueiros. Quem sai do time que perdeu para o Palmeiras é o volante Alê. Flávio Kretzer vai fazer a sua segunda partida no ano. Ele esteve na derrota por 2 a 1 para o Santos, no primeiro turno. Substitui Rogério Ceni, que participará dos trabalhos físicos juntamente com os jogadores que tiveram uma semana de folga. Ceni deve voltar contra o Figueirense, no sábado, no Morumbi. Depois, os jogos finais, contra Fortaleza, no Ceará, e Atlético-PR, no Morumbi. Para esse jogo, a despedida antes do Mundial, o clube fará uma promoção de ingressos. Quer uma festa de casa cheia.