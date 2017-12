Roger testa ataque do Atlético-MG em coletivo com Fred, Pratto e Robinho

O técnico Roger Machado demonstrou nesta quinta-feira que pode utilizar Lucas Pratto, Fred e Robinho juntos no setor ofensivo do Atlético Mineiro em 2017. Afinal, foi assim que o treinador escalou o ataque no início de um coletivo realizado na Cidade do Galo.

O trabalho foi o primeiro desse tipo comandado por Roger na pré-temporada atleticana. E ele também indicou a presença do recém-contratado Felipe Santana entre os titulares, formando a dupla de zaga com Gabriel.

Além disso, o time também contou com a presença do volante Lucas Candido, que recentemente defendeu o Atlético-MG, basicamente com jogadores reservas e dos juniores, na Florida Cup, nos Estados Unidos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trio ofensivo formado por Fred, Pratto e Robinho, porém, não foi mantido durante todo o coletivo, com o argentino sendo substituído por Maicosuel posteriormente. Assim, o time titular do Atlético teve a seguinte formação na atividade: Giovanni; Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Luan, Robinho e Lucas Pratto (Maicosuel); Fred.

Já a equipe reserva do Atlético-MG no coletivo treinou com: Uilson; Carlos César (Patric), Jesiel, Rodrigão e Danilo (Leonan); Ralph, Carlos Eduardo (Hyuri), Cazares (Thalis), Maicosuel (Carlos) e Otero (Clayton); Rafael Moura (Lucas Pratto).

Em preparação para a temporada 2017, o Atlético-MG fará jogo-treino no próximo sábado, às 17 horas, diante do Guarani de Divinópolis, na Cidade do Galo. O primeiro compromisso oficial será em 28 de janeiro, no Independência, diante do América de Teófilo Otoni, pelo Campeonato Mineiro.