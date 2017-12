Roger vai até se concentrar com o time O meia Roger recupera-se de uma cirurgia no tornozelo e está longe de estar em condições de jogo, mas sua importância continua sendo grande no Corinthians. Nesta sexta-feira, aproveitando sua nova rotina, de ir diariamente ao clube para fazer tratamento, ele anunciou que se concentrará com o restante do grupo, a partir deste sábado, e tratou de deixar claro que seu time, que enfrenta a Ponte Preta no domingo, não precisa de ajuda de ninguém para chegar ao título. ?O Corinthians não depende de nada do Palmeiras?, avisou Roger, citando o rival corintiano, que joga com o Inter também no domingo e pode ajudar na conquista do título antecipado. Para isso, basta uma vitória sobre a Ponte Preta e um tropeço do time gaúcho, que está em segundo lugar no Brasileirão. Roger contou estar sofrendo por não poder ajudar os companheiros em campo. ?Ontem, fiquei bem triste pensando nisso?, revelou o meia do Corinthians. ?Mas agora estou melhor. Minha forma de ajudar será estando ao lado dos jogadores, mostrando para eles o privilégio que é poder disputar uma partida tão importante.? Após a fratura na perna direita sofrida dia 30 de outubro, diante do Vasco, Roger chegou a declarar que pediria ao técnico para entrar com o time nas partidas decisivas, ?mesmo que fosse de muletas?. Domingo, no Morumbi, ele não deve pisar o gramado, mas, como fez antes do jogo contra o Internacional, na última rodada, comandará a preleção da equipe. ?Não tenho nada ensaiado. Espero o momento e falo o que me vem à mente?, afirmou Roger, que só deve voltar a jogar em janeiro.