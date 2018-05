Roger vai ganhar outra chance no ataque do São Paulo

O pedido foi feito pelo técnico Ricardo Gomes aos dirigentes. Ele exigiu o retorno de Roger. Artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro com 15 gols, o atacante terá, enfim, uma chance de mostrar serviço no São Paulo.

O treinador não consegue entender por que o jogador nunca foi aproveitado por Muricy Ramalho. Desde que o atual comandante do Palmeiras desembarcou no Morumbi em 2006, Roger iniciou uma peregrinação por diversos clubes.

O atacante foi emprestado para Palmeiras, Ponte Preta, Al Nassr (Arábia Saudita), Sport, Fluminense e Vitória, seu último time. O desempenho pela equipe baiana fez Ricardo pedir seu retorno. Roger, na avaliação do técnico, pode ser um bom reserva para Washington, que fica mais um ano.

De férias em Campinas, Roger falou da expectativa para se apresentar com o elenco no dia 7 de janeiro. "Estou motivado para fazer o meu melhor, mas espero ter oportunidade. Sempre que tive uma sequência de jogos, que tive chance de jogar quatro, cinco jogos, eu já provei que sou capaz de fazer gols", afirmou o atacante, que agradeceu ao treinador e também ao presidente Juvenal Juvêncio pela oportunidade de voltar ao Morumbi.

Ele promete até abdicar de parte das férias para não decepcioná-los. Até porque o tempo é curto. O contrato do jogador, que chegou ao São Paulo em 2005 depois de se destacar pela Ponte Preta, acaba no dia 25 de maio de 2010. Ou seja, ele terá menos de cinco meses para mostrar serviço e renovar o seu vínculo. "Vou procurar treinar um pouco nas férias para chegar na frente do pessoal e, quem sabe, marcando gols, eu possa colocar uma dúvida na cabeça do Ricardo e até ser titular".

Roger não se assusta com o pouco tempo que terá para mostrar que pode ser útil. "É tempo suficiente para eu mostrar minha capacidade, o que posso fazer como jogador. É o ideal. São cinco meses, é o Campeonato Paulista e início de Libertadores. Tem tudo para eu ser reconhecido e esses cinco meses virarem um ano e meio".