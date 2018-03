Roger visita o Hospital do Câncer As crianças do Hospital do Câncer, no bairro da Liberdade, em São Paulo, fizeram a festa nesta sexta-feira com a visita do meia Roger, do Corinthians. Ele distribuiu bolas, deu autógrafos, fez a felicidade de 15 crianças de 2 a 9 anos. Tevez e Carlos Alberto, também do elenco corintiano, tinham prometido aparecer e não foram. "São crianças que deveriam estar brincando, estudando, mas estão aqui internadas, levando uma vida sofrida. Receber um sorriso delas me faz um bem enorme. Saio daqui fortalecido de ver no olhar de cada criança a vontade de vencer na vida. O maior presenteado sou eu", afirmou Roger. O jogador conseguiu minimizar a frustração das crianças - como Luiz Carlos Aguiar, de três anos, transplantado do fígado -, que aguardavam Tevez e Carlos Alberto. A informação que circulava é que os dois haviam marcado reportagem exclusiva com a Rede Globo - como a informação ?vazou?, ambos resolveram não aparecer. Antes de Roger chegar ao hospital, a rondonense Juliana Fernando Quadros, de cinco anos, não lembrava quem era ele. "É um moreno, alto?", questionou. "Não, é o namorado da (apresentadora Adriane) Galisteu", respondeu a mãe da garota. "Ah, eu já vi essa moça na televisão...". São-paulina, Juliana mudou de idéia depois de ficar "encantada" com Roger. "Vou torcer pelo Corinthians", prometeu a menina. Brincou de massinha com ele e ganhou um autógrafo no chapeuzinho amarelo: "Para Juju, um beijinho carinhoso do Roger!"