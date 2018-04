Roger volta a ser relacionado no Cruzeiro para clássico Após divergências com o técnico Cuca e quase deixar o clube, o meia Roger voltou a ser relacionado para uma partida do Cruzeiro. Ele entrou nesta sexta-feira na lista de jogadores preparada pelo treinador para o clássico diante do Atlético-MG, neste sábado, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.