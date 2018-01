Roger volta ao Fluminense em amistoso O meia Roger, do Fluminense, é a grande atração do amistoso contra o Figueirense, às 20h30 desta quarta-feira, em Florianópolis. Depois de oito meses, tempo em que atuou pelo Benfica, de Portugal, o atleta volta a jogar pelo clube que o revelou. "Estou muito feliz e me sentindo bem por estar de volta", festejou. A última partida de Roger pelo Fluminense, antes de se transferir para o Benfica, foi contra o São Caetano, pela Copa João Havelange, quando o time carioca foi eliminado da competição, ao ser derrotado por 1 a 0. Para o confronto contra o Figueirense, terceiro da equipe sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira, o volante Fabinho não poderá atuar, por causa de contusão. Em seu lugar, o treinador escalou Gilmar. Em sua pré-temporada para o Campeonato Brasileiro, o Fluminense já derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, nas Laranjeiras, e o Avaí, por 1 a 0, em Florianópolis.