Roger volta ao Fluminense na quarta O meia Roger deverá reestrear no Fluminense nesta quarta-feira, contra o Figueirense, no segundo jogo da excursão que a equipe realiza em Florianópolis. O jogador está treinando normalmente com seus companheiros, no entanto, sua condição física ainda não é a ideal. Mas, para dar ritmo de jogo ao meia, o técnico Oswaldo de Oliveira pretende colocá-lo no jogo de quarta-feira. O volante Fabinho, porém, não joga, pois se contundiu no jogo contra o Avaí. Esta excursão está sendo bem vista pelo treinador. Ele está aproveitando para conhecer melhor os jogadores e para entrosar a equipe, que está se preparando para o Campeonato Brasileiro. O time, para este segundo jogo em Florianópolis, deve ser o mesmo do jogo anterior, mas será reforçado por Roger. Caio fará parceria com Roger no meio-campo.