Roger x Flu: o impasse continua O impasse envolvendo o meia Roger, do Fluminense, continua. A reunião entre o presidente David Fischel e a procuradora do jogador, Marlene Mattos, inicialmente marcada para esta sexta-feira, ficou para a próxima semana. Essa indefinição tem deixado o atleta irritado. "Não estou impaciente. Sou o mais tranqüilo nessa situação. Quanto mais demorar é pior para o clube", afirmou Roger. O jogador disse estar disposto a negociar, mas fez uma crítica à diretoria. "Eles não devem estar precisando." O Fluminense vai tentar a prorrogação do empréstimo do jogador, mas é muito improvável que obtenha sucesso. O jogador quer o pagamento dos salários atrasados para continuar no clube. Além disso, o Benfica (Portugal) já manifestou o interesse no retorno de Roger para o segundo semestre.