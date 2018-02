Roger x Passarella: clima de tensão O reencontro entre Roger e Passarella, na reapresentação do elenco, nesta terça-feira, promete ser tenso. O meia saiu de campo balançando a cabeça negativamente quando foi substituído, em Santo André. Semana passada, ele também não gostou por sair da equipe contra o Cianorte, na derrota por 3 a 0, pela Copa do Brasil. Roger não quis falar com a imprensa no ABC. E Passarella diz que Roger continuará sendo substituído se for preciso. ?Eu disse ao Roger que ele vai ter de entrar em forma jogando.? A vitória sobre o Santo André (3a2) aliviou um pouco a pressão. O grande desafio do clube, porém, será reverter a situação na Copa do Brasil, após a humilhante derrota diante do clube paranaense. O jogo de volta será dia 6 de abril, no Pacaembu. ANDERSON - O Benfica contratou o zagueiro Anderson, do Corinthians, por cinco temporadas, publicou nesta segunda-feira o diário esportivo A Bola. Segundo o jornal português, o jogador brasileiro vem no próximo mês de julho para substituir o compatriota Luisão, que está se transferindo para a Inter de Milão. A transação foi realizada em São Paulo entre o diretor de futebol, José Veiga, e o presidente da MSI, Kia Joorabchian.