Rogério abandona sonho de ir à seleção Rogério tinha um grande sonho: herdar o lugar de Cafu na Seleção. Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo cansaram de dizer a ele que o melhor seria se fixar na lateral-direita que a chance surgiria mais cedo ou mais tarde. Como volante, a concorrência seria mais forte. Só que o tempo passou. Veio a decepção do ?esquecimento? de Scolari para a Copa de 2002. Com a necessidade de o Corinthians ter um jogador mais experiente como volante, Rogério abandonou de vez as suas esperanças de voltar à Seleção Brasileira, aos 27 anos. Leia mais no Jornal da Tarde