Rogério adia volta ao Corinthians O lateral-direito Rogério, que deveria reforçar o Corinthians no jogo de domingo, contra o Vitória, em Salvador, voltou a sentir a uma dor na coxa direita no treinamento desta terça-feira, no Parque São Jorge, e retornou para o departamento médico. Pela expressão do jogador, as perspectivas não são boas. Mas o médico Fábio Novi, depois de examinar Rogério nesta terça, não parecia tão preocupado. "Ele treinou com a recomendação de sair se sentisse qualquer tipo de dor. Ainda não é possível saber o que ele de fato sentiu. Se foi a antiga contusão ou só um incômodo da fibrose", afirmou. Rogério ficou parado por 36 dias se recuperando de uma lesão no músculo reto-femural da coxa direita. O jogador estava animado com a perspectiva de voltar ao time no domingo, em Salvador. Nesta terça, ele foi medicado com analgésicos e será reavaliado pelos médicos corintianos na quarta.