Rogério Ceni acha que pode decidir a partida O goleiro Rogério Ceni acredita que as bolas paradas podem definir o vencedor do clássico. ?É um jogo de muita marcação, em que os adversários se conhecem. Uma falta ou um escanteio podem fazer a diferença. Podem ser a surpresa da partida.? Aliviado pela decisão de Luiz Zveiter, presidente do STJD, que permitiu a sua escalação até o julgamento definitivo na terça-feira, fez questão de manter ontem uma postura menos agressiva. ?Nunca disse que o Zveiter é autoritário. Disse que a decisão dele em me punir preventivamente era autoritária, isso sim. Agora, considero que a atitude de ontem (sexta-feira) foi sensata.? Leia mais no Jornal da Tarde