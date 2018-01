Rogério Ceni ainda é dúvida no São Paulo O goleiro Rogério Ceni ainda não sabe se participa do jogo de domingo, contra o Atlético-PR, no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Será a despedida do São Paulo, que na segunda-feira embarca para o Japão, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa. ?Meu pé direito ainda está doendo, mas estou fazendo um tratamento forte. Ainda não fiz um teste para saber se dá para cobrar faltas. Se der, eu jogo. Só sei que não é possível jogar sem dor alguma?, revelou Rogério Ceni, que sofreu a contusão no treino de quarta-feira. Para o técnico Paulo Autuori não há problema se Rogério Ceni não puder jogar. O melhor, inclusive, é não correr riscos agora, tão perto do Mundial. ?Não vamos arriscar. Se não der, joga o Flávio e tudo bem?, afirmou. No lugar do volante Josué, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, já está definida a entrada de Denílson.