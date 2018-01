Rogério Ceni alerta time sobre o Goiás Os são-paulinos que estão mais confiantes após a vitória sobre o Corinthians ? e que dão valor exagerado ao time nunca haver perdido no Estádio Serra Dourada, em Goiânia ? podem colocar os pés no chão. O recado do capitão Rogério Ceni é claro, em relação ao jogo de amanhã contra o Goiás: ?Nosso torcedor vai sofrer. O time deles é muito bom, tem um ataque poderoso e a partida será difícil e complicada para nós.? Leia mais no Jornal da Tarde