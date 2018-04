Rogério Ceni aposta que Palmeiras conseguirá evitar o rebaixamento

O maior ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, aposta que o rival, o Palmeiras, vai conseguir evitar o rebaixamento à Série B do Brasileirão. Para o goleiro, o Alviverde deve se salvar principalmente por ter mais qualidade que os concorrentes e jogar em casa no próximo domingo contra o Atlético-PR, que cumpre tabela.

Fora o Palmeiras, o Vitória e o Bahia também tentam fugir da queda, mas dependem de tropeço do clube paulista. "Não acho que o Palmeiras vai cair e nem que seja um time tão limitado. Joga contra uma grande equipe, o Atlético, que tem jogadores rápidos, mas que não tem objetivo no ano", disse o jogador em entrevista ao canal SporTV.

Os dois concorrentes do Palmeiras também enfrentam adversários que não disputam mais objetivos na tabela. O Vitória recebe no Barradão o Santos e o Bahia joga no Couto Pereira contra o Coritiba, equipe cuja a única motivação será se despedir do meia Alex, que vai se aposentar do futebol.

"Jogar contra o rebaixamento é mais difícil do que jogar pelo título", afirmou Rogério, que em 2013 viveu situação semelhante pelo São Paulo. A equipe lutou contra a queda e por várias rodadas esteve na última posição. "Foi o ano mais desgastante da minha vida. Envelheci cinco anos em um e não dormia à noite, de tamanha preocupação", contou.

Para escapar da queda à Série B em pleno ano do centenário o Palmeiras precisa apenas vencer o Atlético-PR para não depender de outros resultados. Se empatar, tem que torcer para o Vitória não bater o Santos e em caso de derrota, será necessário que além do Vitória, o Bahia também perca o seu jogo.