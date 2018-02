Rogério Ceni assume culpa pela derrota Se alguém falasse há um mês que Rogério Ceni deixaria o campo de futebol vaiado pela sua torcida, seria mandado para um hospício. Ele, que defendera um pênalti contra o Rosário e em seguida, marcara um gol de pênalti? Ele, que era cantado em prosa e verso? Pois o dia chegou. Ele saiu de campo, com a cabeça alta como sempre, mas ouvindo outro grito. O grito de "frangueiro, frangueiro." Mais calmo do que nos últimos dias, Rogério Ceni fez a única coisa que podia. Assumiu o erro grotesco que resultou no segundo gol do Palmeiras. Uma falta cobrada por Pedrinho, que ele soltou nos pés de Vágner Love. Assumiu, mas não explicou. "O São Paulo perdeu esse jogo por minha culpa. Assumo toda a responsabilidade por esses três pontos. E ponto final. Não há muito a falar." Mas, continuou a falar. Para defender Cuca e os jogadores novos. "O Cuca está fazendo um trabalho muito importante aqui no São Paulo. Tem trabalhado duro todos os dias e nos ajudado muito. Ele não pode ser culpado por uma coisa que eu fiz. E tem jogadores jovens, prontos para brilhar com essa camisa do São Paulo. E eles perderam por minha causa." Para Rogério Ceni, essa foi a sua primeira falha nos últimos jogos. "Não acho que eu tenha errado contra o Once Caldas e o Paysandu, como falaram por aí. O que eu repito é que errei hoje e assumo meu erro." Ele inocentou até a atitude da torcida. "Não me aborreço com o comportamento da torcida. É a maneira que eles têm de encarar uma derrota. Nós perdemos o título que eles mais queriam (referência à Libertadores) e eles estão protestando. A vida é assim, já fui aplaudido muitas vezes e hoje, fui vaiado. O comportamento da torcida não me atrapalhou, não vou procurar desculpas." Durante a semana, Ceni havia dito que não conseguia dormir e que seria mais útil se a torcida usasse roupas com as cores do time e não o amarelo deste domingo." Depois, Rogério Ceni aproveitou para falar de seu passado. "Muitas vezes eu ajudei esse time a vencer, isso é inegável. Hoje, eu perdi sozinho. O time, pelo menos empataria, se não fosse o meu erro. Sou o capitão e o capitão reflete o que o time é. O que posso dizer é que trabalho honestamente. Sou um cara que trabalha duro todos os dias e hoje tive um dia ruim?.