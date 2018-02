Rogério Ceni avisa: São Paulo precisa se reforçar para 2008

Um dos maiores vencedores da história do São Paulo, o goleiro Rogério Ceni afirmou que o time precisará de reforços para se manter forte em 2008. Até agora, apenas a contratação do polivalente Joilson foi confirmada e vários jogadores podem deixar o clube. "Nosso 2008 vai depender da montagem do grupo. Estamos em um momento de transição, é preciso trazer jogadores e renovar com alguns cujo empréstimo está terminando", disse o goleiro, lembrando da situação do meia Jorge Wagner, que pertence ao espanhol Betis e está emprestado apenas até o fim do ano. "Além disso tem o Breno, que dizem que vai sair. É preciso repor as peças." Com o título brasileiro, o São Paulo garantiu a participação em quatro competições no ano que vem: o Paulistão, o Brasileiro, a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Para Rogério Ceni, a diretoria não pode repetir a estratégia de 2007, caso queira ir bem em todos os campeonatos. "Se tivermos um elenco maior, podemos nos preparar para duas competições simultâneas. Agora, se for um elenco enxuto, como o deste ano, teremos de priorizar uma competição para não correr o risco de perder em ambas", analisou. Além de Joilson, já confirmado, o São Paulo está de olho em Peter, do Figueirense, Diego Souza, do Grêmio, e Acosta, do Náutico. E o clube ainda pode contar com o reforço do atacante Adriano, que está se tratando no CT da Barra Funda. Essa semana, médicos da Inter de Milão chegarão a São Paulo para acompanhar a recuperação do jogador e, se for o caso, dar o aval para que ele fique no clube no primeiro semestre de 2008. Em relação à comissão técnica, os são-paulinos estão tranqüilos. Muricy Ramalho tem contrato até o fim de 2008 e a diretoria não vê nenhuma pressa em renová-lo. "Estamos muito contentes com o Muricy e queremos que ele permaneça por muitos anos, mas não tem por que apressar as coisas. Falta muito ainda para o contrato acabar", garantiu o assessor da presidência João Paulo de Jesus Lopes. O dirigente lembrou que, nos últimos anos, o São Paulo tem se destacado em dar estabilidade aos técnicos. "O último a ser demitido foi o Oswaldo de Oliveira, há quatro anos. Todos os outros saíram por conta própria", recordou.