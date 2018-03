Rogério Ceni chama Zveiter de autoritário O goleiro Rogério Ceni ficou indignado com a decisão do presidente do STJD, Luiz Zveiter, e a definiu como autoritária. De acordo com o são-paulino, há injustiça no caso. "Não há nada na súmula do juiz, não levei nenhum cartão amarelo no ano, nem fui julgado ainda, fui suspenso preventivamente por uma pessoa, acho isso autoritário demais", disse. "As gravações podem ser usadas desde que seja constatada agressão, mas, na minha opinião, quem deveria ser punido é o jogador do Goiás (Dimba), que impediu minha reposição de bola." Inconformada com a decisão, a diretoria do São Paulo entrou, hoje, com um recurso no STJD pedindo que a decisão fosse revista. "Pedimos o cancelamento da suspensão preventiva", contou José Carlos Ferreira Alves, advogado do clube. "Mas, caso isso não ocorra, pedimos que o Rogério não seja impedido de disputar partidas pelo Campeonato Brasileiro, porque o lance ocorreu num jogo da Copa do Brasil." A jogada com Dimba ocorreu no segundo confronto das quartas-de-final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Goiás, no Morumbi. O São Paulo deve receber, amanhã, resposta de Zveiter. Caso o clube obtenha sucesso, Rogério Ceni estará liberado para o clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Caso contrário, Roger entrará no gol. Os colegas são-paulinos, como o lateral-esquerdo Fabiano, consideraram injusta a pena ao goleiro. Fabiano também está suspenso, mas não por ter sido flagrado pela televisão e sim pela expulsão contra o Atlético-MG, há mais de duas semanas, no Mineirão. O presidente do STJD não gostou nada das declarações de Rogério e chegou, até, a ameaçá-lo de nova punição. "Ele deve ser mais comedido em suas manifestações para que não seja punido", comentou. Zveiter disse que a lei prevê punição para atletas, dirigentes e esportistas, em geral, em caso de afirmações ofensivas. "Só posso creditar as declarações do Rogério à ignorância."