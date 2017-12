Rogério Ceni comanda primeiro treino do São Paulo nos EUA antes de torneio

O São Paulo iniciou neste sábado a preparação para a disputa do torneio amistoso Florida Cup, nos Estados Unidos. Sob constante chuva, o técnico Rogério Ceni cobrou bastante empenho e competitividade dos atletas nas atividades no complexo esportivo IMG, em Bradenton.

De acordo com informe do site oficial do São Paulo, entre trabalhos de fortalecimento muscular na academia e atividades em campo, o treinamento durou aproximadamente duas horas e Rogério Ceni se mostrou bastante ativo o tempo todo no gramado.

Diferente do que os atletas estão acostumados nesta fase de pré-temporada, o aquecimento já contou com atividades de bola, disputa e princípios de jogo. Em seguida, o trabalho teve triangulações, marcação forte, passes curtos e movimentação intensa.

O ex-goleiro - ao lado dos auxiliares Michael Beale e Charles Hembert - quer que os treinos de janeiro também sirvam como preparação física, pois acredita que o condicionamento vem dentro do trabalho técnico proposto em campo.

Em separado do restante do elenco e sob a supervisão do preparador Haroldo Lamounier e do auxiliar Octávio Ohlos, os goleiros Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Thiago Couto têm trabalhado muito com os pés para aprimorar a saída de bola, fundamento que Rogério Ceni dominava quando era atleta.

Já o jovem Lucas Fernandes, que se recupera de cirurgias no ombro e no joelho, deu sequência ao seu processo de transição do departamento médico para o campo e fez um novo trabalho com o preparador físico Pedro Campos.

O São Paulo estreia na Florida Cup no próximo dia 19, já nas semifinais, contra o vencedor da partida entre Millonarios (Colômbia) e River Plate (Argentina). No outro lado da chave aparece o Corinthians, que encara o ganhador do duelo entre Vasco e Barcelona, de Guayaquil (Equador).