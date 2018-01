Rogério Ceni comemora como torcedor Rogério Ceni comemorou como um torcedor a vitória em Buenos Aires e a classificação para a decisão da Libertadores. "É um momento muito feliz, muito especial para a minha carreira. Acredito que tem muito são-paulino, cerca de dez, quinze milhões que estavam esperando muito esse momento", afirmou o goleiro do São Paulo, após ganhar por 3 a 2 do River Plate. O goleiro disse que a classificação para a final é um prêmio para o planejamento que a diretoria do São Paulo teve durante a temporada e para a dedicação que os jogadores vêm tendo. "Isso mostra a garra e o planejamento. Chegamos a mais uma final. E vamos brigar por esse título", disse Rogério Ceni, que até arriscou um palpite sobre o adversário na decisão. "Acredito bastante no Atlético. Eles fizeram um grande placar em Curitiba e não acho que eles vão sofrer um revés no México (nesta quinta-feira, contra o Chivas, que precisa vencer por quatro gols de diferença)." A classificação para a final da Copa Libertadores foi um prêmio para a ousadia do técnico Paulo Autuori. Durante todo o jogo em Buenos Aires, ele exigiu que o time tivesse uma postura mais ofensiva. Não queria ver o São Paulo muito recuado, apenas se defendendo. Já o meia Souza, que virou titular no jogo desta quarta-feira, chorava de emoção pela classificação. ?É emocionante dar esta alegria ao clube. Tenho de agradecer muito a Deus, glorificar o nome dele, pois saí de cidade pobre (Maceió) e hoje estou aqui, participando desta festa?, contou o jogador.